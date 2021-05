Der Fall Christoph Metzelder oder auch die Entdeckung eines weltweiten Kinderpornorings – diese Nachrichten scheinen weit weg zu sein. Und dann findet eine Verhandlung über den Besitz und die Verbreitung von kinder- und jugendpornografischen Schriften am Amtsgericht in Betzdorf statt – mitten in unserer Kleinstadt. Angeklagt ein 63-jähriger Mann aus Betzdorf, gut situiert, ein Biedermann, dem die Maske vom Gesicht gerissen wurde.