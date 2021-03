Der alte Hochbehälter in Emmerzhausen aus den 1950er-Jahren und ist ganz schön in die Jahre gekommen. Eine Wasserkammer ist seit rund fünf Jahren außer Betrieb, auch in den beiden anderen Kammern sind die Zeichen der Zeit unübersehbar. Immer wieder lösen sich Beton- und Fliesenteile, die nur sehr aufwendig beseitigt werden können, zeigt Ralf Edelmann, der Technische Werkleiter der Verbandsgemeindewerke, beim Ortstermin.