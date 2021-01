Weyerbusch

Grundschule, Kita, Hausärzte, mehrere Restaurants, zwei Einkaufsmärkte: Für einen Ort mit weniger als 1400 Einwohnern ist Weyerbusch gut ausgestattet mit allem, was man zum Leben braucht. Und doch sind sich einige Bürger der Raiffeisengemeinde an der B 8 und der umliegenden Orte, die früher zum „Amt Weyerbusch“ gehörten, einig: Etwas fehlt. Seit vor Jahren die letzte Kneipe geschlossen hat, mangelt es an einem Ort, an dem man sich ungezwungen austauschen und für einige Stunden Abstand zu beruflicher Verantwortung und häuslichen Pflichten finden kann. Diesen Ort wollen die Aktiven des 2019 gegründeten Brodvereins zurückbringen.