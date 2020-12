Altenkirchen

Die nächsten zwei Jahre und neun Monate wird Marc D. (Name von der Redaktion geändert) im Gefängnis verbringen. Weil der 31-jährige Ex-Altenpfleger vergangenen Herbst in einem Altenkirchener Altenheim drei weibliche Azubis (16, 17, 19) sexuell missbraucht und belästigt hatte, wurde ihm am Montag von einem Schöffengericht um Richterin Melanie Neeb eine satte Haftstrafe am Betzdorfer Amtsgericht aufgebrummt.