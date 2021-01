Altenkirchen

Geglückte Rettungsaktion am ersten Adventssonntag: Als Karin Schulz mit dem Auto auf der B 256 in Richtung Neitersen unterwegs ist, sieht sie vor sich einen Mäusebussard über die Fahrbahn fliegen, der sich merkwürdig verhält und dicht am Straßenrand sitzen bleibt. Die Altenkirchenerin hält an, um nach dem Greifvogel zu sehen, und bemerkt, dass er offensichtlich verletzt ist, wie sie berichtet. Über Facebook war die Rhein-Zeitung auf ihre Rettungstat aufmerksam geworden. Karin Schulz kontaktiert ihren Lebensgefährten Oliver Kloth, der sich als begeisterter Naturfotograf etwas mit Greifvögeln auskennt.