Altenkirchener Kreismusikschule in Corona-Zeiten: So klappt das Musizieren auf Distanz

Eigentlich ist alles wie immer: Die Geschäftsstelle der Kreismusikschule steht unerschütterlich an ihrem Platz in der Altenkirchener Hochstraße, das Foyer ist einladend mit Instrumenten-Infos dekoriert, und im Büro sind die Mitarbeiterinnen mit den alltäglichen Verrichtungen beschäftigt. Aber etwas ist anders – die junge Kundschaft fehlt, und das seit Monaten. Was es bedeutet, wenn persönliche Kontakte zwischen Schülern und Lehrern unmöglich sind, wenn die so wichtige Gemeinschaft in den Ensembles zerbricht oder wenn fast die gesamte Vorschularbeit virusbedingt ruhen muss, darüber sprach die RZ mit Verwaltungsleiterin Stefanie Neuhoff und dem pädagogischen Leiter Michael Ullrich.