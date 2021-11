Den Wiederbeginn der närrischen Aktivitäten der Altenkirchener Karnevalsgesellschaft (KG) konnte man am Freitagabend miterleben. Nach fast genau zweijähriger Corona-Zwangspause starteten die Altenkirchener Narren in der Neiterser Wiedhalle mit der Sessionseröffnung in die fünfte Jahreszeit.