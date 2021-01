Altenkirchen/Flammersfeld

Es ist der mit Abstand größte Investitionsposten im Haushalt der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Für 15,5 Millionen Euro soll auf der Altenkirchener Glockenspitze ein neues Hallenbad entstehen, und noch in diesem Jahr – so bislang die allgemeine Erwartungshaltung – sollte der Startschuss für die Bauarbeiten fallen. Doch ob sich an diesem Aufbruchssignal und damit auch an dem anvisierten Eröffnungstermin um den Jahreswechsel 2022/2023 festhalten lässt, daran äußert Bürgermeister Fred Jüngerich nun im RZ-Gespräch erstmals öffentlich Zweifel.