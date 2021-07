Kreis Altenkirchen

Altenkirchener führt Grüne in Bundestagswahlkampf: Kreisverbände wählen Kevin Lenz zum Direktkandidaten

Der Altenkirchener Kevin Lenz tritt bei der Bundestagswahl am 26. September als Direktkandidat von Bündnis90/Die Grünen für den Wahlkreis Neuwied/Altenkirchen an. Die Mitglieder der Grünen aus beiden Kreisverbänden haben den 30-Jährigen in einer Versammlung in Asbach gewählt. Unter Beachtung strenger Hygienevorschriften konnte angesichts sinkender Inzidenzen nach langer Zeit wieder eine Präsenzveranstaltung durchgeführt werden, so der Kreisverband Neuwied als Veranstalter in einer Pressemitteilung.