„How to get Abi online. (fast)”: Zu ihrem Abschlussmotto könnten die Abiturienten des Westerwald Gymnasiums Altenkirchen sicherlich einen Enzyklopädie-Eintrag verfassen. Zu ihrer Abschlussveranstaltung kamen sie in der Aula des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums Betzdorf/Kirchen zusammen, da es momentan der Kreisstadt an einer geeigneten Räumlichkeit mangelt.