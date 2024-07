Altenkirchener erforscht Wandel: Wie Artensterben sich in der Region bemerkbar macht

Ein "Kleiner Fuchs" (l) und ein "Admiral"-Schmetterling sitzen am 17.08.2017 in Aukrug-Homfeld (Schleswig-Holstein) auf den Blüten eines Schmetterlingsbaumes. Dahinter ist eine Biene im Anflug. Die Schmetterlinge verschwinden in Deutschland. Das habe eine repräsentative Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach zu Schmetterlingen ergeben, wie die Deutsche Wildtierstiftung mitteilt. Danach ist der Rückgang der Populationen bundesweit dramatisch _ das stille Sterben schreite ungebremst voran. (zu dpa "Artensterben: Schmetterlinge verschwinden in Deutschland" vom 21.08.2017) Foto: Carsten Rehder/dpa ++ +++ dpa-Bildfunk +++