Altenkirchen: Virtuelles Atelier von Volker Vieregg erfreut sich großer Beliebtheit

Luft, Licht, Materialien in Hülle und Fülle, viel Platz und natürlich jede Menge künstlerische Inspirationen: Volker Viereggs Atelier in der Altenkirchener Bahnhofsstraße ist eigentlich wie geschaffen für Mal- und Zeichenkurse. Doch die Corona-Pandemie hat Interessenten buchstäblich die Tür vor der Nase zugeknallt. Für den Ingelbacher Künstler ist das aber kein Grund, auf diese wichtige Komponente seines Schaffens zu verzichten. Wenn die Teilnehmer nicht zum Kurs kommen können, dann kommt der Kurs eben zu den Teilnehmern, hat er sich gedacht und in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule Altenkirchen ein Online-Malstudium-Konzept kreiert, das sehr gut angenommen wird und den Mitwirkenden große Freude macht. Die RZ hat nun den Abschlusstermin des aktuellen Kurses zur Bildkomposition und zur Findung der eigenen Bildsprache mitverfolgt.