Altenkirchen

Städtische Märkte blicken in Altenkirchen auf eine lange Tradition, die bis ins Jahr 1314 zurückgeht. Denn in diesem Jahr bekam die 1131 erstmals urkundlich erwähnte Westerwälder Kreisstadt ihre Stadtrechte verliehen, die auch die Marktrechte beinhalteten. Der wohl bekannteste und heute noch jährlich stattfindende Markt in Altenkirchen ist der Simon-Juda-Markt am letzten Freitag im Oktober. Jüngstes „Kind“ des Marktgeschehens in Altenkirchen ist der Stadtmarkt, der am Samstag zum zweiten Mal auf dem Schlossplatz und dem Marktplatz abgehalten wurde.