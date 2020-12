Altenkirchen

„Erinnern ist immer ein Boden, den es für die Zukunft zu beackern gilt“, brachte es Stadtbürgermeister Matthias Gibhardt auf den Punkt im Anschluss an die stille Mahnwache, die alljährlich vom Arbeitskreis Mahnwache Altenkirchen an der Stelle abgehalten wird, wo einst das jüdische Gotteshaus in der Frankfurter Straße stand.