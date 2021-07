Überraschender warmer Geldsegen für die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld: Bei der Sitzung des Verbandsgemeinderats gestern in der Wiedhalle in Neitersen haben Ratsmitglieder und Öffentlichkeit von einer Zuwendung für den Neubau des Hallenbads auf der Glockenspitze erfahren – in Höhe von 1,6 Millionen Euro. Diese Summe stellt die Else Schütz Stiftung mit Sitz in Montabaur für den Einbau des Lehrschwimmbeckens zur Verfügung.