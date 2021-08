Altenkirchen

Altenkirchen: Polizei fahndet nach EC-Karten-Betrüger – Vierstelliger Schaden

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei Altenkirchen nach einem Dieb und Betrüger, der am 5. Juni in einem Discounter in der Kreisstadt einem Senior eine Tasche mitsamt EC-Karte gestohlen hat. Mit der Karte wurde anschließend an einem Automaten in Eichelhardt Geld abgehoben und Einkäufe in Märkten in Hachenburg, Bad Marienberg und Weyerbusch getätigt. In einem Markt in Rennerod blieb es beim Versuch. Nach Abgleich von Kameraaufzeichnungen konnten dem gleichen männlichen Täter ein weiterer Fall des Diebstahls in Asbach sowie eine Geldabhebung an einem dortigen Automaten am 12. Mai nachgewiesen werden. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro.