Altenkirchen: Neuer Schulleiter kennt sich bereits bestens aus

Seine Altenkirchener Vergangenheit hat Gerhard Hein schneller eingeholt, als der neue Schulleiter der August-Sander-Schule das vermutet hätte. Noch keine Woche war der 51-Jährige in seiner neuen Position tätig, als er bei den Anmeldegesprächen mit Eltern der künftigen Fünftklässler an der Realschule plus auf ein bekanntes Gesicht traf. „Es war eine Mutter, die 2003 hier ihren Realschulabschluss gemacht hat und nun ihr Kind anmelden wollte. Seinerzeit hatte ich ihre Klasse auf der Abschlussfahrt nach Italien begleitet“, erzählt Hein beim Gespräch mit der RZ in seinem Büro.