Ein lange Zeit gehegter Wunsch vieler Einzelhändler, Gastronomen und Gewerbetreibender in der Kreisstadt sowie des Aktionskreises Altenkirchen geht am 1. März in Erfüllung. Dann wird mit Bastian Pries der erste Altenkirchener Citymanager seine Stelle antreten. Den Namen und das Einstiegsdatum des erfolgreichen Bewerbers verriet Stadtbürgermeister Matthias Gibhardt gestern exklusiv im RZ-Gespräch.