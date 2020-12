Altenkirchen

Es wäre nicht weniger als eine städtebauliche Zäsur für Altenkirchen: Die Widerker Group, Besitzerin der Rewe-Center-Immobilie am Weyerdamm, hat am Freitagmittag bekannt gegeben, dass sie nach dem Auszug von Rewe Ende April den Abriss des Gebäudes sowie des benachbarten Elektronikmarkts plant. Anschließend soll ein neues Einkaufszentrum mit vier Märkten entstehen, das sich vom Weyerdamm bis an den Rand des Parc des Tarbes erstreckt und für das Teile der Bachstraße des Dammwegs überbaut werden müssen.