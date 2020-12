Altenkirchen

Altenkirchen: Einbrecher machen in zwei Firmen reiche Beute

Zahlreiche Werkzeuge und Maschinen von hohem Wert haben Einbrecher in der Nacht zum Freitag aus einer Tiefbaufirma in der Graf-Zeppelin-Straße in Altenkirchen gestohlen. Auch in eine benachbarte Recyclingfirma drangen sie ein, hier steht das Diebesgut noch nicht fest. Zum Abtransport ihrer Beute stahlen die Unbekannten außerdem einen orangefarbenen MAN-Kastenwagen mit der Aufschrift Müller Tiefbau und dem Kennzeichen AK-MT 57.