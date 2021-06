In der Stadt Altenkirchen soll die Stelle „Citymanagement“ geschaffen werden. Und dies möglichst schnell. Das haben die Mitglieder des Hauptausschusses beschlossen. „Es ist wichtig, so schnell, wie möglich etwas zu bewegen. Die Menschen, die hier Handel betreiben, sind arg gebeutelt“, brachte Ratsfrau Daniela Hillmer-Spahr die Notwendigkeit auf den Punkt. In der Einstellung eines Citymanagers sehen die Mitglieder des Ausschusses einen wichtigen Schritt, „um als Stadt voranzukommen.“