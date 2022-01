Altenkirchen: Corona-Protest ist nun bei Kreisverwaltung angemeldet

Eine unangemeldete Versammlung von etwa 40 Personen gab es am Montag auch am Rathaus in Flammersfeld. Daher rechnet Bürgermeister Fred Jüngerich künftig auch dort mit einem Polizeiaufgebot. Er habe kein Problem damit, wenn friedlich Kerzen abgestellt werden, so Jüngerich, der gegenüber der RZ mit Blick auf den mutmaßlichen Brandanschlag in Altenkirchen aber auch sagt: „Ich hoffe nicht, dass uns in Flammersfeld das passiert, was uns in Altenkirchen passiert ist.“ Rückschlüsse auf die Urheberschaft des Anschlags wolle er damit nicht ziehen. mif