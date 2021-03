Altenkirchen: 2021 erneut keine Kultur im Spiegelzelt

Auf Gastspiele von Stars wie Vicky Leandros oder Jan Josef Liefers werden Musikfreunde auch in diesem Jahr vergeblich warten müssen. Das Spiegelzelt in Altenkirchen – wegen der Corona-Pandemie ursprünglich von 2020 auf den Zeitraum 27. August bis 19. September diesen Jahres verschoben – muss erneut abgesagt werden und wird nun 2022 nachgeholt. Das wurde in der Sitzung des Haupt, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses der Verbandgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld bekannt, der sich am Donnerstag mit der Förderung des Kulturbüros Haus Felsenkeller beschäftigte, das Veranstalter des Spiegelzelts ist.