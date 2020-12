Wallmenroth

In Wallmenroth hat man die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass der für Sonntag, 7. Juni, vorgesehene Tag der offenen Tür im gemeindeeigenen Mehrzweckgebäude im Blumenweg wie geplant über die Bühne gehen kann. Und so arbeitet der Bürger- und Heimatverein auch in der Corona-Krise weiter fieberhaft an den Vorbereitungen.