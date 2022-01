Alsdorfer unterstützt Projekt in Frankreich: Wie Haare aus dem AK-Land jetzt das Meer reinigen

Haben Sie sich das auch schon mal gefragt: Wo landet eigentlich meine lang gezüchtete Haarpracht, nachdem der Friseur meines Vertrauens mich ihrer entledigt hat? Bekannt dürfte sein: In so manchem Salon werden die vom Kunden gelassenen Haare meist wortwörtlich zwecks Sammlung unter den Tisch gekehrt. Genau so lief es bis vor drei Monaten auch noch im Friseursalon von André Thomas in Alsdorf. Seit nunmehr 90 Tagen verfrachtet der Alsdorfer das Haar nun aber schon nach Frankreich, um einen französischen Kollegen bei der Säuberung des Meeres zu unterstützen. Der Rhein-Zeitung hat André Thomas von seinem neuen Projekt berichtet.