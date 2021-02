Wie das brachliegende ehemalige Areal vom Haus Himmrich in Alsdorf einmal aussehen soll, das wird von einem Planungsbüro erarbeitet. In einem Ideenwettbewerb im September 2018 hatten die Alsdorfer vorab einen Siegerentwurf ermittelt: eine Grünfläche mit einer Skulptur in der Mitte und Sitzgelegenheiten.