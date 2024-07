Plus Betzdorf/Freusburg

Als Gemeinschaft beten und Fußball schauen: In Freusburg passt das zusammen

Von Claudia Geimer

i Kaplan Adrian Sasmaz (von links), Maria Härtling und Lukas Nerantzis haben den Taizé-Abend um das gemeinsame Fußballschauen des EM- Spiels der deutschen Mannschaft erweitert. Foto: Burkhardt Althans

Beten und Fußball gucken – diese Kombination bietet der Jugendgottesdienstkreis des Pastoralen Raums Betzdorf, „God Evening!“, an. Der Taizé-Abend am Freitag, 5. Juli, in der katholischen St.-Hubertus-Kirche in Freusburg ist schon länger geplant gewesen. Doch nun spielt ausgerechnet an diesem Abend Deutschland im Viertelfinale der Fußballeuropameisterschaft gegen Spanien.