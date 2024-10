Plus Wissen/Koblenz

Als falscher Postbote geklingelt: Spielsüchtiger muss nach Überfall in Wissen in Haft

i Wenige Minuten nach dem Überfall in Wissen hat der Täter an einem Geldautomaten 1000 Euro vom Konto seines Opfers abgehoben. Symbol Foto: Peter Kneffel/dpa

Es war ein hoch emotionaler Prozess am Landgericht Koblenz. Weil ihn seine Spielsucht in die Schulden getrieben hat, hat ein Mann in Wissen seine Nachbarin in deren Wohnung überfallen. Ein Erlebnis, das der 81-Jährigen bis heute zu schaffen macht.