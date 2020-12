Betzdorf

Dem Betzdorfer Rechtsanwalt Alexander Ermert fiel unlängst eine Ausgabe des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ vom Sommer 1966 in die Hände, in dem es nicht nur um die Geschehnisse in aller Welt, in Europa und rund um die alte Hauptstadt Bonn geht, sondern in dem auch ein Artikel von einer kleinen Stadt an der Sieg handelt – von Betzdorf. Genauer: Von einer Typhus-Epidemie, die am 11. Juli ausbrach und Folge eines Hochwassers war, das am 15. Juni für vollgelaufene Keller und große Schäden gesorgt hatte: „Knöchelhoch staute sich auf dem Marktplatz in Betzdorf das Wasser“, heißt es in alten Aufzeichnungen.