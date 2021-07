Als Bootskäpt'n auf der Sieg: Ulrich Hebel (92) erinnert sich noch ganz genau

Ein Foto gibt es nicht mehr von Ulrich Hebels erstem Boot. Er bekam es als Zehnjähriger geschenkt, und damals hatte man nicht so leicht einen Fotoapparat zur Hand wie heute – und erst recht kein Handy. Denn Ulrich Hebel ist heute 92 Jahre alt, und sein Paddelboot, dass er „U 9“ taufte, ließ er eines Sommers vor 80 Jahren mit seinen Freunden erstmals zu Wasser. Gerne erinnert sich der Senior, der in Kirchen einst die weltweit bekannte Fabrik Hebel für Bürobedarf – heute Maul – leitete, in der RZ an seine ersten Bootserfahrungen. Später wurde er ein leidenschaftlicher Segler.