Altenkirchen/Almersbach

Eigentlich sollte in Almersbach schon vor 14 Jahren mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Auf'm Eichhahn II“ jungen Familien die Gelegenheit geboten werden, sich in dem Dorf anzusiedeln. Doch dann kam, wie Ortsbürgermeister Klaus Quast berichtet, die Hochzinsphase, und die Nachfrage an Baugrundstücken sank. Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. „Die Nachfrage an Bauland ist groß. Sowohl von jungen Menschen aus dem Dorf und auch aus der Umgebung“, weiß Quast zu berichten.