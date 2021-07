Allgemeinmediziner aus Freusburg übernimmt: Erik Becker ist neuer Obmann der Kreisärzteschaft Altenkirchen

In Wissen wurde auf der gut besuchten Vollversammlung der Kreisärzteschaft ein neuer Kreisobmann gewählt: Dr. Erik Becker aus Freusburg, der in der Gebhardshainer Gemeinschaftspraxis als Allgemeinmediziner tätig ist, hat das Ehrenamt übernommen.

Der weitere Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: zweiter Vorsitzender: Dr. Michael Fink, Kassenwartin: Susanne Georg-Nies, Schriftführerin: Dr. Katrin Salveter, Fortbildungsbeauftragter: Dr. Klaus Kohlhas, Beirat: Dr. Christoph Krämer, Dr. Steffen Sander und Dr. Michael Theis.

Der ausscheidende Obmann Michael Theis dankte seinen Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren. Vor allem hob er die gute Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung und der Landesgesundheitsministerin a. D., Sabine Bätzing-Lichtenthäler, heraus. Bei Problemen habe diese immer ein offenes Ohr gehabt.

Rückblickend auf seine fünf Jahre als Kreisobmann konnte Theis einige Erfolge vorweisen, besonders in puncto Nachwuchsgewinnung. So wurde in dieser Zeit eine neue Homepage geschaffen ( www.landarzt-ak.de), zudem sind derzeit etwa zehn Weiterbildungsassistenten in Arztpraxen tätig. Auch werden viele Studenten ausgebildet. Die beiden neuen Chefärzte des Krankenhauses Kirchen, Dr. Steffen Sander und Dr. Rafique Rahimzai stellten mit Kurzvorträgen ihre Abteilungen im Krankenhaus vor. Eine engere Zusammenarbeit von Hausärzten und Krankenhäusern wurde perspektivisch vereinbart.