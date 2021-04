Aller guten Dinge sind drei: Letzter Westerwälder Imagefilm ist jetzt online zu sehen

Nach dem erfolgreichen Start der beiden ersten Imagefilme „Oh du sympathischer Westerwald“ und „Oh du starker Westerwald“ ist nun der dritte Film der „Wir Westerwälder“-Regionalmarketing-Gesellschaft online. „,Oh du schöner Westerwald' macht unser dreiteiliges Filmkonzept komplett. Wir leben in einer wunderschönen Landschaft. Wir arbeiten in einer starken Region. Wir sind stolz darauf, Westerwälder zu sein“, betonen die drei Westerwälder Landräte Peter Enders (Kreis Altenkirchen), Achim Hallerbach (Kreis Neuwied) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis) in einer gemeinsamen Presseerklärung.