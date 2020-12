Neitersen

Alkoholisiert und vom Handy abgelenkt: 25-Jähriger rast in parkendes Auto

Durch das Smartphone abgelenkt und offensichtlich alkoholisiert war ein 25-jähriger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen auf der B 256 in Neitersen in Richtung Altenkirchen unterwegs – eine sehr schlechte Kombination, denn der junge Mann hatte seine Sinne so schlecht beisammen, dass er ungebremst gegen ein am Straßenrand geparktes Auto fuhr. Mit Verletzungen am Hals wurde er ins Krankenhaus gebracht.