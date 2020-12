Altenkirchen

Als Edvard nach dem Tod seiner Mutter durch Zufall ein auf seinen Namen ausgestelltes Sparbuch im Schrank findet, da stockt dem bereits 60-Jährigen der Atem. So viel Geld, von dem er nichts wusste und das er so gut für die Pflege und für dringend erforderliche Renovierungsarbeiten hätte brauchen können … Doch woher kommen die Zahlungen? Und was hat das Geheimnis mit seinem Vater zu tun, der als Trödelhändler häufig im Norden unterwegs war und vor 50 Jahren einfach verschwand?