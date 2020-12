Betzdorf

„Gemeinsam. Europa wieder stark machen“ – so lautet das Motto der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2020. Was diese für Deutschland bedeutet und welche Aufgaben und Herausforderungen im bereits laufenden Halbjahr angegangen werden sollen, das war am Sonntag Thema einer „EU-Matinee“ mit der FDP-Bundestagsabgeordneten Sandra Weeser und dem ehemaligen Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments und FDP-Außenpolitikexperten Alexander Graf Lambsdorff in der Scheune des Hotels Breidenbacher Hof in Betzdorf.