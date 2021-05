Betzdorf

Aldi-Neubau in Betzdorf: Spatenstich verzögern sich

Ursprünglich wollte Aldi „voraussichtlich Mitte 2021 mit dem Neubau der Filiale in Betzdorf starten“. So hieß es seitens der Zentrale von Aldi Süd in Mülheim an der Ruhr im September 2020. Doch diese zeitliche Planung gilt nicht mehr.