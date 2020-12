Wissen

Eine böse Überraschung erlebte Adrian Ionescu am Sonntag. „Als ich in den Keller ging, habe ich gesehen, dass alles unter Wasser stand“, sagt der Mieter der Haushälfte in der Hüttenstraße 2 in Wissen. Nachdem er den Schaden bemerkt habe, habe er sogleich seinen Vermieter Thilo Gutsch informiert, der auch innerhalb kürzester Zeit mit einer elektrischen Absaugpumpe vor Ort war. Aber obwohl die Pumpe ganze Arbeit leistete und der Keller innerhalb weniger Stunden wieder ohne Gummistiefel begehbar war, stellte sich nach Abschalten des Gerätes schnell der alte Zustand wieder ein.