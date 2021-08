Alarm bei Rettungsdiensten: Notruf 112 auch im Kreis Altenkirchen gestört

Ein technisches Problem in der Telefonanlage der Montabaurer Rettungsleitstelle hat am Dienstagvormittag zum zeitweisen Ausfall der Notrufnummer 112 geführt. Gegen 10.45 Uhr meldete die Katwarn-App auf den Handys der Nutzer auch im Kreis Altenkirchen die Störung und empfahl den Bürgern, bei einem Notfall ersatzweise die Nummer 110 der Polizei zu wählen. Nach Auskunft von Florian Jendrock, stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs (BKI) im AK-Land, haben die Feuerwehren die Gerätehäuser in den Ortschaften besetzt, damit die Bürger dort bei einem Notfall jemanden antreffen. Zudem hätten für einen solchen Fall einige Verbandsgemeinden auch feste Anlaufstellen, über die die Verwaltungen regelmäßig informierten.