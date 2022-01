In der „Causa Greensill“ nimmt Anna Neuhof, Sprecherin der Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, den Kreisbeigeordneten Gerd Dittmann in Schutz. Seine Tätigkeit werde rückschauend in anderem Licht erscheinen, sagt sie im AK-Winterinterview. In der Auseinandersetzung um die Aufarbeitung der Folgen aus der Bankenpleite wünscht sich die Grünen-Politikerin mehr Fairness, auch gegenüber Dittmann. Das Interview im Wortlaut.