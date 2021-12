Vor der Corona-Krise und auch vor der verheerenden Flutkatastrophe an der Ahr hätte wohl kaum jemand etwas mit dem Begriff Kreisverbindungskommando (KVK) anfangen können. Und auch heute dürfte die Schnittstelle zwischen Bundeswehr und zivilen Akteuren im Katastrophenschutz den meisten in der Theorie wenig präsent sein. In der Praxis allerdings schon eher.