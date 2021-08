Kreis Altenkirchen

Aktuell sind 41 Personen im AK-Land infiziert: Inzidenz im Kreis sinkt auf 15,5

Nach zehn Neuinfektionen am Sonntag ist am Montag kein weiterer Corona-Fall im AK-Land hinzugekommen. Laut Kreisverwaltung bleibt die Zahl der laborbestätigten Infektionen seit Ausbruch der Pandemie bei 4983. Aktuell sind 41 Personen an Covid-19 erkrankt, in stationärer Behandlung befindet sich niemand.