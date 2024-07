Plus Hamm/Opsen Aktionstag in Hamm: Gespielt wie zu Raiffeisens Zeiten Von Rolf-Dieter Rötzel i Die Erzieherinnen Anna-Lena Kramp (links) und Tanja Seelbach informierten mit kindgerechten Führungen durch das Raiffeisenmuseum über Raiffeisens Leben und Schaffen. Auch viele Erwachsene nahmen daran teil. Foto: Rolf-Dieter Rötzel Wie haben Friedrich Wilhelm Raiffeisen und andere zeitgenössische Jungen und Mädchen wohl ihre Zeit als Kinder vermutlich gestaltet und verbracht? Größtenteils mit Spielen ohne Technik, und das solche auch heute noch Spaß und Kurzweil vermitteln, zeigte das Spiele- und Begegnungsfest am vorletzten Tag der diesjährigen Raiffeisenwoche. Lesezeit: 3 Minuten

Dafür wurde am Samstagnachmittag im und um das Deutsche Raiffeisenmuseum in Hamm sowie am Spielplatz in Opsen, der an Raiffeisens Sonntagwanderweg liegt, teilweise die Zeit zwei Jahrhunderte zurückgedreht. Es ergab sich somit ein facettenreicher Kontrast zum Zeitvertreib der Kinder von „früher und heute“. Erlebnisse für alle Generationen Initiiert worden war die Zeitreise ...