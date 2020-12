Rodenbach

Morgenstimmung auf der Schmetterlingswiese am Rand des Dörfchens Rodenbach: Noch hängt der Nebel über den bunten Wildblumen, die ersten Bienen summen umher, und in der Ferne grasen friedlich ein paar Ponys. Ein wirklich idyllischer Ort – und so ruhig. Das könnte sich allerdings am Samstag, 1. August, ändern. Dann nämlich wird die Wiese zum Schauplatz einer ganz besonderen Aktion. Unter dem Motto „Hauptsache das Wasser läuft“, lädt der örtliche Verein „Palette M“ kleine und große Menschen ein, sich am Bau einer Wasserbahn zu beteiligen. Jeder Teilnehmer darf dabei seine individuellen Fähigkeiten einbringen, damit es am Ende des Nachmittags richtig schön plätschert.