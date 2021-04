Katja Lang ist als Vorsitzende des Aktionskreises Altenkirchen zurückgetreten. Darauf weist der Verein, in dem Betriebe und Geschäfte der Kreisstadt zusammengeschlossen sind, am Freitagabend in einer Pressemitteilung hin. Kommissarisch hat demnach seit Monatsbeginn Majed Mostafa die Führung des Aktionskreises übernommen.