Aktionsgemeinschaft Treffpunkt lädt für 10. November ein: Martinsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag

i So wie im vergangenen Jahr wird auch dieses Mal wieder eine weibliche St. Martina zum Wissener Martinsmarkt kommen. Foto: Archiv Thomas Hoffmann

Für viele Westerwälder gilt die Gleichung „Herbstzeit ist gleich Marktzeit“. Ein besonderer Faktor in dieser Rechnung ist der traditionelle Martinsmarkt in Wissen. Diesen veranstaltet die Aktionsgemeinschaft „Treffpunkt Wissen“ am Sonntag, 10. November, wieder in Kombination mit einem verkaufsoffenen Sonntag.