Zwei Jahre lang gab es in Betzdorf keinen verkaufsoffenen Sonntag mehr. Die Händler und sicher auch viele Besucher dürften sich deshalb danach sehen, in der Sieg-Heller-Stadt wieder mal an einem festlich umrahmten Sonntag einkaufen zu gehen. Nun gibt es Hoffnung: „Dieses Jahr ist wieder etwas möglich, und das ist auch allerhöchste Eisenbahn!“, schreibt Christoph Weller von der Aktionsgemeinschaft Betzdorf in einer Pressemitteilung.