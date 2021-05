Betzdorf

Aktion „Schutzengel“: Wie Mangos aus Betzdorfer Weltladen Kinderrechte stärkt

Vor mehr als 20 Jahren startete der Weltladen in Betzdorf die Aktion „Schutzengel“ gegen Kindesmissbrauch. In einer Pressemitteilung weist der Weltladen auf die nach wie vor prekäre Lage vieler Kinder weltweit hin. So seien pro Jahr immer noch rund 100.000 Minderjährige auf den Philippinen als Sexarbeiter(innen) beschäftigt. Das Team des Weltladens Betzdorf ruft deshalb dazu auf, durch den Kauf von Mangoprodukten der Aktion „Schutzengel“ die Organisation Preda zu unterstützen.