Plus Altenkirchen Aktion „Critical Mass“ macht Fahrradfahrer sichtbar: Initiativen in Altenkirchen gehen Klimaschutz lokal an Von Annika Stock i Die Aktion „Critical Mass“ gibt es in Altenkirchen seit Juli 2022. Der nächste Termin ist Freitag, 28. Juni um 17 Uhr. Foto: Beate Saddeler-Hassel Mehr Klimaschutz und Hinarbeiten zu einer solidarischen Zukunft: Das sind Punkte, die sich die „Initiative gegen den Ausbau der B 414 bei Altenkirchen“ und die „Parents for Future Altenkirchen“ auf die Fahne geschrieben haben. Ein nächster Termin, um ihre Ziele öffentlich zu machen, ist die Fahrt zur Aktion „Critical Mass“ am kommenden Freitag, 28. Juni um 17 Uhr. Lesezeit: 3 Minuten

Die B 414-Initiative besteht seit Oktober 2021 und trifft sich einmal im Monat. Die Parents For Future Altenkirchen gibt es seit Februar 2023. Anlass zur Gründung war der globale Klimastreik am 3. März 2023, der auch in Altenkirchen auf dem Schlossplatz stattfand. Unsere Zeitung traf zum Gespräch die Mitglieder Hans Kneilmann, ...