Seit 2005 gibt es die Kinderinsel an der DRK-Kinderklinik Siegen auf dem Wellersberg – eine Intensivstation mit Wohncharakter für dauerhaft beatmete Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Doch was genau soll man darunter verstehen? Wer wohnt dort, wie sieht die Versorgung aus und warum gibt es denn noch eine Intensivstation, wo es doch bereits eine andere Intensivstation an der Kinderklinik gibt?